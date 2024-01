Criminoso invade casa e executa homem a tiros na frente de esposa e filha

Por Davi Sahid

Jorge de Almeida, de 37 anos, foi executado a tiros na manhã desta segunda-feira, 29, dentro de sua residência situada na travessa Rio Branco, no bairro Taquari no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Jorge estava na casa com sua esposa e filha quando um criminoso não identificado invadiu a residência e em posse de uma arma de fogo e efetuou três tiros . A vítima que estava no quarto foi atingida com um projétil na região do abdômen que deixou suas vísceras expostas e nas pernas. Após a ação o autor do crime saiu da casa correndo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, uma ambulância básica e outra de suporte avançado foram enviadas, mas quando os Paramédicos chegaram ao local, nada puderam fazer por Jorge que já se encontrava morto.

A casa foi isolada pelos Policiais Militares do 2° Batalhão para os trabalhos do Perito em criminalística, em seguida os Militares colheram as características do autor do crime e fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas ele não foi encontrado.

A Polícia informou a reportagem que Jorge era dependente químico e o crime pode estar relacionado a um acerto de conta.

O caso segue inicialmente sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará a disposição da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP)