Acidente entre motocicletas deixa 2 feridos e ambulância quebra ao trazer vítimas à Capital

Um grave acidente no início da madrugada desta segunda-feira, 29, deixou dois motoqueiros feridos em Xapuri.

O acidente ocorreu na Rua João Antônio de Carvalho, no Bairro Laranjal e foi provocado pela colisão de duas motos.

Imagens feitas no local do acidente mostram Lázaro Lima de Moura, 18, e Aldeiso Ferreira dos Santos, 49, caídos no chão, bastante feridos, no momento em que aguardam a chegada do socorro médico.

Conforme o Boletim de Ocorrência registrada na Delegacia de Polícia do município, há a suspeita de que os dois tivessem consumido bebida alcoólica.

Por conta da gravidade do acidente, o médico que atendeu as vítimas em Xapuri os encaminhou para Rio Branco.

A ambulância de Xapuri, que trazia uma das vítimas para o Pronto-Socorro da capital, quebrou na BR-317 ainda na madrugada e foi preciso acionar uma ambulância de Brasileia para prestar o socorro. Com isso, a outra vítima envolvida no acidente só conseguiu ser transportada para Rio Branco já no meio da manhã de hoje com o auxílio de uma outra ambulância que saiu de Capixaba para fazer o atendimento.

Veja o vídeo: