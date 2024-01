Cratera que se abriu na Sobral deve continuar expandindo caso não haja obra de contenção

A Defesa Civil de Rio Branco interditou na tarde desta quinta-feira, 4, o cruzamento entre as ruas Raimundo Melo e Campo Novo, na Sobral, onde se agravou durante esta manhã, a abertura de uma cratera que já existia no local há pelo menos 15 anos. Segundo o tenente-coronel Cláudio Falcão, da Defesa Civil, a cratera tende a continuar sua expansão até que seja feita uma obra de contenção.

Maria Gleiciane Menezes, moradora da casa que ficou mais próxima à borda da cratera, teme um pedido judicial para retirada dela e da família, em razão do risco de desabamento: “eu não quero ter que sair daqui, não tenho pra onde ir, ainda mais com criança, e o aluguel social não quero também”. A casa de Maria Gleiciane ainda não apresenta rachaduras.

“A Defesa Civil faz o isolamento e mantém a segurança, convidamos o representante do bairro para ir até a Prefeitura de Rio Branco e à Secretaria de Infraestrutura para que seja tomada previdência da parte estrutural. Vamos fazer o nosso parecer técnico, gerar um relatório para a Prefeitura, indicando as necessidades do que tem que ser feito. Aqui é uma área de risco que tem se agravado, é necessário fazer uma obra de contenção para retardar ou parar essa erosão”, disse Cláudio Falcão, tenente-coronel e coordenador da Defesa Civil.

Maria Arlete Monteiro, moradora da rua há mais de 20 anos, disse que os moradores da região deverão fazer uma manifestação fechando a avenida Sobral, caso os órgãos competentes de infraestrutura não trabalhem para parar o desbarrancamento: “aqui onde abriu essa cratera tinha casas, terrenos, já caiu tudo. Se ninguém fizer nada vai cair a rua toda, as casas, então se não houver uma preocupação do poder público imediata, vamos interditar a Sobral inteira. Já tem mais de 15 anos que começou esse buraco, entra Marcos Alexandre, Socorro Neri, Bocalom, e o pessoal só vem aqui, tira foto e vai embora, mas foto não arruma buraco”, disse.