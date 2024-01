Tião Bocalom anuncia contratação emergencial de 100 agentes de endemias para combate a Dengue

A Prefeitura Municipal de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Saúde, lançou nesta quarta-feira, 3, o multirão de controle das arbovirozes Dengue, Zica e Chikungunya, na região da baixada da Sobral.

No lançamento do multirão, o Prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, anunciou a contratação emergencial de 100 agentes de endemias, que criarão quatro novas frentes de trabalho. “Essas pessoas vão trabalhar na conscientização, mas todos precisam ajudar. Em 2021, a dengue matou em Rio Branco e isso demonstra o quão perigosa é essa doença. Todos temos que trabalhar juntos”.

Lúcia Monteiro, gerente da Vigilância Epidemiológica e Ambiental, destacou que o multirão reúne agentes comunitários da Saúde, funcionários da Secretaria de Zeladoria e da Secretaria de Meio Ambiente, para visitar todas as residências dos bairros da região da baixada até a sexta-feira, 6. “Vamos atuar em conjunto na educação social, no combate às larvas dos mosquitos transmissores e com fumacê para o combate ao mosquito, mas é importante a população ter ciência de que esse é um problema grave e de todos. Tem chovido muito e essa umidade com o clima abafado, favorece a proliferação do mosquito, temos que trabalhar juntos para causar um impacto positivo no combate a essas doenças”, disse.

A secretária de Saúde de Rio Branco, Sheila Andrade, apelou à população que abra as portas de suas residências para as equipes de saúde. “Sem a colaboração da população, não é possível vencer esse mosquito. Nós seguimos uma orientação rigorosa do Ministério da Saúde na aplicação dos produtos, então as pessoas podem ficar tranquilas da seriedade do trabalho”, disse.

10.581 casos de dengue foram notificados em Rio Branco, de 1 de janeiro de 2023 até meados de dezembro, quando os dados foram reunidos pela última vez. Destes casos, apenas 9 resultaram em complicações, nenhum óbito foi registrado.