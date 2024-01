Vídeo: criança de 8 anos sai ilesa após carro passar por cima dela

Um vídeo impressionante em que um carro passa por cima de uma criança de 8 anos que estava deitada no asfalto passou a circular nesta quarta-feira, 3, em Cruzeiro do Sul e mostra o caso que aconteceu no último dia 22 de dezembro. A menina não sofreu nenhum tipo de fratura.

A cena foi registrada por uma câmera de segurança no bairro 25 de agosto, próximo à usina da antiga Guascor. A rua é estreita e a criança está deitada no asfalto, quando um carro que transitava pelo local passa por cima da menina. É possível ver que o carro chega a levantar ao passar em cima da criança e a arrasta. Logo em seguida ela sai sozinha debaixo do carro.

Segundo testemunhas, o condutor do veículo parou e prestou socorro à vítima. De acordo com a Polícia Militar, a criança teve ferimentos leves e queimaduras pelo corpo e foi levada para o Pronto-Socorro. Ela não sofreu nenhum tipo de fratura.

O condutor não teve o nome divulgado. “A criança estava deitada na rua, que é uma subida e o condutor não teve como ver. Ele parou, prestou auxílio. O Boletim de ocorrência e encaminhamento das informações foram encaminhadas para a Polícia Civil e o judiciário avaliarem o caso”, citou a Assessoria de Comunicação da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, que afirmou ainda que os pais da menina estavam em casa na hora do acidente. O homem envolvido no acidente é um taxista.