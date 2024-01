Após mortes e fuga em presídio, IAPEN suspende visitas em pavilhão de Regime Fechado

Após a morte dos detentos Antônio Gedenilson Simplício da Mota, de 48 anos, e Diego Lopes Nascimento, de 25 anos, assassinados, nesta sexta-feira, 26, a golpes de estoque e a fuga do presidiário Kennedy da Silva Melo, que aproveitou a confusão para pular o muro do presídio e fugir, o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN) anunciou a suspensão das visitas que irião ocorrer neste sábado, 27.

Conforme o IAPEN, a decisão é por uma questão de segurança e o órgão não informou até quando as visitas ficarão suspensas.

Nota

O governo do Estado, por meio do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), informa que, devido aos fatos ocorridos no Complexo Penitenciário de Rio Branco, nessa sexta-feira, 26, as visitas que estavam previstas para este sábado, 27, no pavilhão K, da Unidade de Regime Fechado (URF) do referido Complexo estão suspensas por motivo de segurança.

Os demais pavilhões estão autorizados a proceder com as visitas conforme o calendário.

Alexandre Nascimento

Presidente do Iapen/AC