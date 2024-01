Acre já tem mais de 30 casos de dengue confirmados em 2024

O Painel de Monitoramento das Arboviroses do Ministério da Saúde, atualizado nessa semana, mostra que 32 casos de dengue foram confirmados na primeira semana epidemiológica de 2024, do dia 31 de dezembro de 2023 a 6 de janeiro deste ano no estado do Acre.

O levantamento mostra que dos 22 municípios acreanos, 6 estão com casos confirmados da doença em 2024. O painel não marcou nenhum óbito ocasionado pelo vírus.

Alguns desses municípios alcançaram números maiores que o mesmo período em 2023, como Bujari, que não registrou casos na primeira semana de 2023, mas tem um caso em 2024. Plácido de Castro, com um caso na primeira semana do ano passado e sete neste ano, e o município de Porto Acre, que teve um caso na primeira semana de 2023 e nove neste período.

Em boletim divulgado pelo governo com dados reunidos pelo Departamento de Vigilância em Saúde (DVS) da Sesacre, na primeira semana de 2024, de 1º a 7 de janeiro, foram registradas 367 notificações de dengue.

A cidade de Rio Branco concentra o maior número de registros, com 32,3% do total de notificações, seguida de Feijó, com 10,5% dos casos. Com a menor taxa do estado até o momento, o município do Bujari registrou apenas duas notificações de dengue na primeira semana de janeiro.

Decreto de emergência

O governo do Acre publicou, na última semana, o decreto nº 11.396, que estabelece situação de anormalidade. A medida é uma forma de planejar, alinhar e reforçar as ações de combate a dengue em todo o estado, pelo período mínimo de 90 dias.