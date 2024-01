Operação dos Policiais do 2° BPM resulta em 4 presos e 6 armas de fogo apreendida em Rio Branco

Por Davi Sahid

Policiais Militares do 2° Batalhão (2° BPM) realizaram uma operação bem-sucedida nesta sexta-feira, 12 e sábado, 13, resultando na apreensão de seis armas de fogo e na prisão de quatro indivíduos na região do 2° distrito de Rio Branco.

Quatro das armas foram apreendidas no bairro Taquari durante patrulhamento de rotina. A equipe localizou três delas em uma residência, incluindo uma pistola 380 e duas armas artesanais dos calibres 28 e 38. A quarta arma foi encontrada durante uma abordagem em via pública. Além das armas, munições, cartuchos e carregadores de pistola também foram apreendidos no local.

O quinto armamento foi descoberto no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, após rondas na região. Dois indivíduos, ao perceberem a presença policial, tentaram fugir pulando quintais, deixando cair uma arma de calibre 28 de fabricação caseira durante a fuga.

A guarnição do 2° Batalhão apreendeu também de uma espingarda calibre 36 adaptada para 22, no bairro Jacarandá, também na região do 2° distrito.

Todos os envolvidos foram presos e encaminhados à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os devidos procedimentos.

Fotos assessoria