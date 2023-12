Seleção da América em 2023 tem 8 jogadores do futebol brasileiro; veja como ficou

O jornal uruguaio El País divulgou neste domingo (31) os vencedores do prêmio Rei da América (Germán Cano) e de melhor técnico do continente (Fernando Diniz). Os jornalistas que votaram na tradicional premiação também ajudaram a eleger a seleção continental de 2023.

Na equipe, oito dos 11 jogadores atuaram no futebol brasileiro nesta temporada. Campeão da Libertadores, o Fluminense teve quatro atletas no time ideal, além do treinador.

O time eleito foi o seguinte: Sergio Romero (Boca Juniors), Advíncula (Boca Juniors), Nino (Fluminense), Gustavo Gómez (Palmeiras) e Piquerez (Palmeiras); André (Fluminense), Jhon Arias (Fluminense), Alan Patrick (Internacional) e Nicolás De La Cruz (River Plate); Luis Suárez (Grêmio) e Germán Cano (Fluminense).