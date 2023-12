Reforma do Estádio Arena da Floresta deverá ser concluída em fevereiro de 2024

A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE) prevê a entrega das obras do Estádio Arena da Floresta, localizado em Rio Branco, para fevereiro de 2024. O equipamento esportivo já foi palco de grandes disputas do futebol acreano e nacional, além de eventos artísticos e culturais. Até o momento, R$ 40 milhões já foram investidos em serviços de intervenções no gramado, no vestiário e no campo de aquecimento, além da nova iluminação em LED.

O secretário adjunto de Educação, Cultura e Esportes (SEE), Ney Amorim, disse que após a entrega das melhorias, a gestão pretende levar ao estádio o calendário esportivo do estado: “O espaço é de grande importância para o esporte acreano. Recentemente nos reunimos com a Federação de Futebol do Acre [FFAC] e assinamos um termo deixando à disposição o equipamento esportivo, para competições estaduais e nacionais serem realizadas aqui”, diz.

Sobre eventos musicais e culturais fazerem parte do calendário de eventos, Ney salienta que é possível, mas que devem se submeter a planejamento prévio com a gestão.

“O Arena da Floresta é um espaço com mais de 13 mil lugares, para as pessoas sentarem e assistirem às atividades esportivas, musicais e culturais. O gramado novo está sendo muito bem cuidado, a pedido do nosso governador Gladson Cameli. Licitamos, também, mais de 13 mil cadeiras; todas elas estão sendo substituídas”, explica Amorim.

O gramado original nunca havia sido substituído desde sua inauguração. Agora passou a ser mantido por uma equipe especializada, além de a estrutura ter passado por adequações. O governo do Acre tem realizado grandes investimentos no esporte em geral, bem como em clubes de futebol. Em 2023, mais de R$ 2 milhões foram repassados para a FFAC, para distribuição de acordo com a participação dos clubes nas competições.