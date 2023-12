Rio Tarauacá apresenta vazante, mas ainda há registro de chuvas medianas

Após um aumento repentino, o rio Tarauacá, em Tarauacá, no interior do Acre, teve o seu nível diminuído em 78cm nas últimas 24 horas e está fora da cota de alerta, de acordo com a Defesa Civil do Município.

Às 6h desta quarta-feira, 20, a régua do rio Tarauacá mediu 7,90m, enquanto na terça-feira (19), media 8,68m. “Teremos chuvas medianas nas cabeceiras e em outros rios que influenciam nos nossos (Muru e Tarauacá), porém nada preocupante até o momento.Tarauacá é o município acreano que mais se adaptou as inundações”, disse o coordenador da Defesa Civil de Tarauacá, o sub-tenente João Luiz Melo Gonzaga.