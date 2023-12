Humorista Carlos Alberto de Nóbrega recebe alta médica após cirurgia no cérebro

Carlos Alberto de Nóbrega recebeu alta médica do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, nesta terça-feira (19/12). A notícia foi dada pela esposa do artista, Renata Domingues, através das redes sociais.

“Alta médica. Um bonézinho para acompanhar”, escreveu ela ao posar ao lado do marido. Em seguida, ela publicou um vídeo do cachorro do casal correndo na cama e acrescentou: “Estamos em casa. Meu amor está curado. Deus nas nossas vidas”.

O humorista Carlos Alberto de Nóbrega, de 87 anos, estava internado desde o último dia 14 para se submeter a uma cirurgia cerebral. O apresentador retirou um coágulo no cérebro, detectado em seus últimos exames, decorrente de um acidente doméstico que sofreu no início de novembro.

Na ocasião, Carlos Alberto de Nóbrega trincou uma costela e bateu a cabeça em decorrência da queda.

Por Metrópoles