Obras de melhoria do Aeroporto de Rio Branco iniciam em janeiro

A empresa responsável pela gestão do Aeroporto Internacional de Rio Branco anunciou para janeiro de 2024 as obras de adequações do local.

As intervenções têm o propósito de certificar o aeroporto, aumentar a segurança operacional, otimizar a capacidade de atendimento de aeronaves, permitindo mais voos comerciais, além de proporcionar um ambiente ainda mais confortável e moderno para os passageiros.

A primeira etapa inclui, inicialmente, melhorias na pista de pouso e decolagem.Também está prevista a reforma no terminal de passageiros, com previsão de início ainda no primeiro quadrimestre do ano. Todos os serviços serão executados em etapas cuidadosamente planejadas para minimizar o impacto sobre os usuários.

As obras, que devem ser concluídas no segundo semestre de 2024, contemplam, na pista de pousos e decolagens, os serviços implantação de áreas de segurança, terraplanagem da faixa de pista, melhoria do sistema de drenagem, dentre outros. Além disso, também haverá a ampliação da sala de embarque, adequações nos banheiros e melhorias no canal de inspeção.

A Diretora-Presidente da VINCI Airports para os Aeroportos da Amazônia, Karen Strougo, ressalta: “. O projeto do Rio Branco Airport não apenas visa aprimorar as instalações, mas também impulsionar o progresso da região. Acreditamos que esses avanços não apenas transformarão a experiência dos passageiros, mas também contribuirão para o desenvolvimento econômico, cultural e social do Estado”.