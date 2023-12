“Bin Laden” é condenado a 7 anos por tentar promover explosões em bairro

O Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas de Rio Branco condenou a 7 anos de reclusão o réu João Lucas Rodrigues, o “Bin Laden”, de 22 anos, que deverá cumprir a pena inicialmente em regime fechado. Ele é acusado dos crimes de porte ilegal de arma de uso restrito, transportar artefato explosivo sem autorização e corrupção de menores.

Considerado de alta periculosidade e conhecedor da arte de lidar com explosivos, “Bin Laden” seria o responsável pela fabricação de mais de 100 coquetéis Molotov que seriam usados para um ataque a uma facção rival na Cidade do Povo. Alguns ainda chegaram a ser usados, provocando princípio de incêndio numa residência.

Na noite do dia 18 de abril deste ano, João Lucas estava em companhia de um menor quando foi abordado por guarnições do 2º Batalhão da Polícia Militar e preso em flagrante. Com ele foram apreendidos 10 coquetéis Molotov, munições de grosso calibre e uma carabina calibre .30 com alto poder de fogo.

“Bin Laden” responde por outros crimes pelos quais ainda será julgado.