Neymar não vai disputar a Copa América em 2024, afirma médico da Seleção Brasileira

O médico do Atlético-MG e da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, afirmou, nessa terça-feira (19), que Neymar não deve disputar a Copa América em 2024, nos Estados Unidos. O profissional declarou que há poucas chances de o atacante do Al-Hilal, da Arábia Saudita, se recuperar totalmente entre junho e julho do ano que vem.

Em 2 de novembro, Neymar teve o joelho esquerdo operado por Rodrigo Lasmar no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte. Desde então, o craque se recupera da lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, também nessa terça (19), Neymar demonstrou a dificuldade no processo de recuperação e chorou algumas vezes.

Em entrevista à Rádio 98, Lasmar falou que a tendência é que Neymar volte a entrar em campo em agosto de 2024.

“Não vai ter tempo (de jogar a Copa América). É muito cedo. Não adianta querer queimar etapas para recuperá-lo um mês antes, correndo risco desnecessário. Nossa expectativa é que ele esteja sendo preparado para retornar no início da temporada de 2024, a partir de agosto, algo em torno disso”, disse.

Ainda segundo o médico, o camisa 10 da Seleção Brasileira tem feito uma boa recuperação e apresentado evolução.

“Ele vem se recuperando muito bem. Está com seis semanas de pós-operatório. Vem fazendo trabalho de fisioterapia intensivo. Tenho feito algumas visitas presenciais para acompanhar a recuperação. Ele vem evoluindo muito bem. Essa fase inicial é o momento mais difícil. Ele precisa recuperar a flexão e a extensão completa do joelho”, encerrou.

Lesão de Neymar

Neymar se machucou na derrota do Brasil para o Uruguai, no Centenario, em Montevidéu, no dia 17 de outubro. O confronto foi válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.