Horóscopo: confira que os astros revelam para esta terça-feira(12)

As contradições

Data estelar: Lua Nova em Sagitário

Uma das mais arraigadas contradições do ser humano gira em torno da vontade de ser livre, mas ao mesmo tempo a consciência ficar presa nas condições que limitam severamente a liberdade, e como resultado disso, a liberdade é conjugada numa eterna luta contra o que parece ser obstáculo para ela, em vez de ser uma construção persistente na direção do que a liberdade verdadeiramente significa.

De que adianta vociferar contra a opressão dos governos e da complexa trama de relacionamentos sociais, ao passo que por não agir com determinação para superar o medo, a cobiça e a sexualidade exacerbada isso leva a que os que supostamente buscam a liberdade sejam também opressores e limitadores da liberdade alheia?

Se estas afirmações te produzem confusão, é porque são verdadeiras.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Esperança sempre haverá, e acreditar nela não é sinal de ingenuidade, mas suspiro da vida que continua eternamente se expressando através de tudo e de todos. Descanse sua mente e coração nos braços da vida.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

É muito importante sentir que você está no domínio de seus interesses, conduzindo as coisas de acordo com suas pretensões. Porém, esse é um sentimento que também precisa ser dominado, para não se tornar excessivo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Conheça melhor as pessoas que considera suas aliadas, e não romantize a complexa trama dos relacionamentos sociais, imaginando que você não tenha adversários, pessoas que sistematicamente querem puxar seu tapete.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Por enquanto não é muito o que pode ser feito, mas fazendo o suficiente, mesmo que pouco, você produzirá avanços consistentes, senão de forma imediata, pelo menos assegurando que os tempos vindouros sejam auspiciosos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Faça deste momento o marco que divide o passado e o futuro. Abençoe tudo que aconteceu até agora, as coisas boas e os eventos que seria melhor esquecer também, e a seguir abrace as novidades que o futuro reserva.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9) Chegar ao fim de um ciclo é cansativo, mas ao mesmo tempo é a oportunidade de comemorar o novo e mais amplo cenário que se manifesta à sua frente, brindando com oportunidades de crescer e amadurecer. Em frente.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10) Aquelas coisas pequenas que geralmente não parecem ter importância alguma são justo as que, na atualidade, compõem o cenário que ajudará você a encontrar o caminho de saída de seus problemas e constrangimentos. Aí sim!

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11) Ocupe um pouco de tempo para administrar com sabedoria seus recursos materiais, evitando cair na tentação consumista dessa época do ano, porque há outras formas melhores de celebrar a esperança de paz e progresso.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12) Dentre todas as atitudes que você poderia tomar em relação às pessoas próximas, e com as quais você precisaria ter certas conversas, prefira a cordialidade e a promoção de eventos que infundam serenidade. Aí sim!

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1) Agora é um bom momento para ficar em silêncio e contemplar o andamento de sua vida sem tentar intervir em nada, forçando os acontecimentos a seguirem sua vontade. Navegue na vida sem fazer força para nada.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2) O ideal seria que todos se amassem incondicionalmente, aceitando as diferenças e não se dando ao trabalho de fazer com que os diferentes se sintam deslocados e maltratados. O ideal se torna real através do comportamento.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3) O progresso acontece por obra de seu esforço e pela Graça da caprichosa sorte, além de, é claro, depende também da complexa trama de relacionamentos sociais e culturais que abrem umas portas e fecham outras.