Com proximidade de festas de fim de ano, Detran intensifica fiscalização no trânsito

Bebida alcoólica misturada com direção, dirigir sem habilitação e excesso de velocidade são as principais ocorrências no trânsito de Rio Branco, que acabam provocando acidentes e tirando vidas inocentes.

Com a chegada do fim do ano, a tendência, com a realização de festas de confraternização e eventos públicos, aumente o número de pessoas circulando pelas ruas. Infelizmente, cresce também o desrespeito as leis do trânsito.

Prova disso é que nos últimos dias, aconteceram acidentes que repercutiram bastante em Rio Branco. Eu um deles, uma adolescente de apenas 16 anos, pegou o carro do pai sem autorização e sob suspeita de uso de bebida alcoólica atropelou um jovem de 20 anos que permanece na UTI do Pronto-Socorro lutando pela vida.

Para tentar reduzir o número de acidentes e evitar novas tragédias, o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran) resolveu intensificar a fiscalização por meio de blitz na capital acreana.

A atividade, que contou com a colaboração da Polícia Militar, por meio do Batalhão de Trânsito (BPTran), em mais de um ponto de Rio Branco. Conforme Taynara Martins, presidente do Detran, a realização das operações de fiscalizações buscam salvar vidas e inibir quem desrespeita as leis de trânsito. “Isso é resultado de uma definição conjunta com a Secretaria de Segurança Pública e a PM para que tenhamos esse compromisso mais ainda com as vidas no trânsito. Vocês que são da imprensa noticiaram diariamente acidentes graves e, infelizmente, a gente percebe que as leis de trânsito estão cada vez mais desrespeitadas”, afirma.

Taynara diz ainda que a intenção sempre do Detran é optar pela educação no trânsito, mas que as operações são necessárias para coibir a ação daqueles que insistem em não respeita a legislação. “Nós fazemos um trabalho de educação o ano inteiro com campanhas. Infelizmente, apenas as ações educativas não são suficientes, o que nos obriga a intensificar a fiscalização e percebemos a quantidade de pessoas que insistem em beber e dirigir e coibir os crimes de trânsito”, explica a presidente do Detran acreano.

Fotos: Renato Beiruth – Ascom Detran/AC.