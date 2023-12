No AC, trio que torturaram idoso com motosserra são presos

Foram presos nesta sexta-feira, 15, pela Polícia Civil de Feijó, Jose Geraldo Fortuna de Oliveira,51 anos, Eduardo Araujo da Silva, 19 anos e apreendido o menor J W M, de 16 anos, acusados de torturar o diarista Francisco de Sousa Silva, 55 anos, no dia 7 do mês de novembro. Eles usaram um terçado e uma motosserra na sessão de tortura, que durou 30 minutos.

Outros dois homens que participaram da ação de tortura, seguem soltos.

Há cerca de um mês, o diarista Francisco de Sousa Silva, foi para o seringal Joacir, na Colônia Veado, para trabalhar. Após duas semanas, recebeu R$ 600 e com um valor que já tinha ficou com R$ 1.700 que guardou em sua mochila.

O homem disse que os 5 homens chegaram ao local onde ele estava, com bebida alcoólica e passaram a se desentender. Quando ele já ia embora, os 5 correram em sua direção e começaram a espancá-lo. Lhe bateram com as mãos, com um terçado e usaram uma motosserra para lhe cortar. “Eles ligaram a motosserra e disseram que iriam rolar o meu pescoço. Eu pedia que eles para que eles parassem, mas eles não paravam. Me bateram e torturaram por 30 minutos e foram embora levando meu dinheiro”, relata a vítima, que contou conhecer todos os autores há muito tempo.

O delegado titular de Feijó, Railson Ferreira, disse que as investigações continuam e que os outros dois agressores também serão presos. “Foi um caso de tortura e vão responder pelo ato”, citou a autoridade policial.