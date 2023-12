Policial Penal preso foi filmado jogando drogas e celulares para dentro do presídio de Cruzeiro do Sul

O Policial Penal E. A. de S, 50 anos, que foi preso pela Polícia Civil em Cruzeiro do Sul nesta sexta-feira, 15, junto com três detentos, foi filmado jogando drogas e celulares para dentro do presídio Manoel Neri.

Junto com os detentos G. P. S., de 30 anos; F. de S. M., de 24 anos e J. J. R. P., 42 anos, o agente vai responder pelos crimes de tráfico de drogas, receptação, favorecimento real, corrupção passiva, promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa.

A ação se deu por meio da Operação Elo Quebrado, através do Programa Guardiões das Fronteiras, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado em Investigações Criminais – NEIC.

Telefones foram encontrados no dia 15 de novembro durante uma revista no pavilhão 7, onde ficam os faccionados do Comando Vermelho. Drogas também foram encontradas no local. Os celulares foram descobertos depois que bandidos, em uma moto, jogaram uma corrente na rede de energia do presídio, ocasião em que os bloqueadores de sinal ficaram desligados.A falta de energia elétrica durou 3 horas na unidade prisional. Dessa forma os detentos conseguiram fazer várias ligações telefônicas com os celulares. Mas a tática chamou a atenção da direção do Presídio, e a revista, resultou na apreensão dos celulares.

Há também o caso de duas mulheres que tentaram entrar com drogas no presídio, que teriam contado com a ajuda do PP, que foi filmado jogando objeto para dentro do presídio.

“A Polícia Civil já vinha há alguns meses acompanhando reiteradas ocorrências relacionadas à entrada e apreensões de objetos ilícitos no interior do presídio Manoel Néri da Silva, em Cruzeiro do Sul, inclusive, já tendo sido apreendidos vários aparelhos celulares e drogas pelos Policiais Penais. No dia 6 de julho de 2023, a Polícia Civil prendeu em flagrante duas mulheres que tentaram entrar no presídio com material entorpecente embalado em formato cilíndrico de cor preta. Diante dessas suspeitas, foram iniciados procedimentos investigatórios, com coletas de informações e ofícios à Direção do Presídio para que fossem fornecidas imagens do sistema de monitoramento e demais elementos de provas pertinentes à investigação. Após coleta e apuração de todas as provas e informações, a investigação pôde constatar, inclusive por meio de imagens, que o Policial Penal E. A. de S., 50 anos, foi responsável pelo transporte e entrada no presídio, de drogas, celulares e outros objetos com entrada proibida no presídio, bem como foi possível identificar quais detentos receberam os objetos ilícitos do policial penal”, citou a Polícia Civil.

O nome da operação se dá em razão do Elo Quebrado entre o servidor de conduta ilícita e administração pública.

Em nota, o Instituto de Administração Penitenciária — Iapen, cita que as investigações da Polícia Civil foram subsidiadas por informações da Inteligência da Polícia Penal. O policial penal permanecerá à disposição da justiça, sujeito a audiência de custódia.

“O Iapen reafirma seu compromisso em assegurar a ordem e segurança no ambiente prisional, repudiando qualquer conduta delituosa por parte de seus servidores. Adicionalmente, informa que instaurará um procedimento administrativo para apurar os fatos ocorridos e aplicar eventuais medidas disciplinares”, ressaltou a nota assinada pelo presidente do Iapen/AC, Alexandre Nascimento.

No Complexo Penitenciário do Juruá, onde ficam os presídios Manoel Nery e Guimarães Lima, há 760 presos.