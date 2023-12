Avião do TFD esquece paciente na pista do município de Marechal Thaumaturgo

Um caso inusitado foi registrado no município de Marechal Thaumaturgo nesta quinta-feira, 7. O avião do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) foi ao município buscar um paciente para transportar até Cruzeiro do Sul, mas decolou com outras pessoas e o homem ferido ficou na pista.

Gervando Costa, sofreu um acidente de moto, foi atendido na unidade hospitalar do município. Com suspeita de clavícula quebrada, ele deveria ter sido transferido para Cruzeiro. De maca, o homem teve que ser carregado de canoa na travessia do Rio Amônia. Depois ele foi transportado por quatro pessoas em uma maca por quase um quilômetro até o aeródromo, mas quando chegaram lá o avião havia decolado sem ele.

Um parente da vítima contou que o piloto chegou na pista, pegou quem estava no local e levantou vôo sem Gervando.

Foi um acidente entre duas motos e uma das vítimas foi levada antes. Meu cunhado ia agora de tarde. Disseram que o avião chegou, o piloto só perguntou quem era do TFD, as pessoas entraram na aeronave e ele foi embora. Quando chegaram lá com o paciente, não tinha mais avião. O diretor do hospital disse que a culpa é da empresa aérea, que vai ter que voltar pra buscar o meu cunhado. Mas ele passou mau lá mesmo no aeroporto e agora estamos aqui com ele no hospital sem saber o que fazer”, relata Paraíba.

O diretor do Hospital de Marechal Thaumaturgo, onde Gervando foi atendido e que solicitou o TFD, José Quideson de Fátima Nascimento, diz que a responsável pela situação é a empresa aérea, que chegou ao município e não levou o paciente.

“Nós atendemos o paciente e o médico fez a regulação para o TFD. A empresa mandou levar o paciente para a pista e chegando lá o avião já tinha levantado vôo. Uma pessoa da empresa pediu desculpas pelo ocorrido, mas eu já informei o caso a equipe do TFD da Sesacre e vou documentar tudo “, pontua José Quideson, afirmando que o paciente está estável e não corre risco de morte.