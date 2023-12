Chove até 75 milímetros na segunda semana de dezembro, aponta previsão do tempo

O prognóstico da Secretaria de Meio Ambiente do Acre realizado a partir de dados de satélite, indica que há previsão de chuva com volume acumulado de 25 milímetros até 75 mm até o próximo dia 13 de dezembro. Com isso, segundo o Governo do Estado, há indicativo de “anomalia negativa” em localidades dos municípios da regional do Juruá, Tarauacá-Envira, Purus, Alto Acre e Baixo Acre, onde as chuvas deverão ficar abaixo do esperado para o período.

Apesar do registro significativo de chuva nas últimas 24 horas no Riozinho do Rola, onde choveu 61,0 mm; Assis Brasil (27,6 mm) e Porto Acre (25,0 mm) em boa parte da Bacia Hidrográfica do Rio Acre há sinais de vazante. Em 10 pontos monitorados, sete ainda estão com volume de água baixo e pode passar fim semana em situação considerada crítica.

Fora a estação de Sena Madureira, os pontos monitorados no Vale do Rio Purus marcam elevação. Semelhante situação vivem os rios do Vale do Juruá.