Com mais de 22 mil alunos, Prefeitura de Rio Branco encerra ano letivo em janeiro de 2024

A secretaria municipal de educação de Rio Branco – SEME, informou que o ano letivo de 2023 se encerra no dia 19 de janeiro de 2024, e que o início do próximo ano letivo deve ficar para março, mas projeta uma disputa por vagas ainda maior que em anos anteriores, devido à elevação do padrão de serviço oferecido pela rede pública.

A rede municipal de ensino na capital tem, em 2023, 22.350 alunos entre creches, pré-escolas, ensino fundamental (do primeiro ao quinto ano), e no programa de educação de jovens e adultos (EJA), de acordo com relatório preliminar do Núcleo de Estatística da Secretaria Municipal de Educação. Apesar do número expressivo, o gestor do Núcleo de Estatística da SEME, Marcos Nery de Oliveira, pontua que o número de matriculados, principalmente nas primeiras fases da educação, ainda se recupera das consequências da pandemia da Covid-19: “existe um reflexo do período de pandemia, onde os pais retiraram seus filhos das escolas com medo da propagação do vírus. Houve um decréscimo, mas em 2023 voltou a subir e para 2024 a tendência é de crescimento no número de matriculados”, disse. Segundo Marcos Nery, a secretaria trabalha com a estimativa de 10% de acréscimo em novas matrículas na rede municipal, que, conforme o relatório preliminar, significaria 2.235 novos alunos entrando no sistema público municipal de educação. A data do período de inscrições deve ser anunciada na próxima semana.

Hildervaldo Dourado Paiva, assessor técnico da Secretaria Municipal de Educação, salienta que as vagas na rede educacional são oferecidas, preferencialmente, na unidade mais próxima da residência do aluno: “Hoje não é mais uma dificuldade obter uma vaga nas escolas municipais. É tudo feito online, procuramos atender todo mundo. Obrigatoriamente temos que atender alunos com mais de 4 anos. Às vezes oferecemos uma vaga um pouco mais distante de onde os pais residem, por causa de um aumento da procura por uma unidade específica, e a criança fica sem a vaga porque os pais optam por não aceitar a vaga em outa unidade oferecida e acabam matriculando seus filhos em locais particulares ou deixando a criança em casa”.

A Secretaria Municipal de Educação avalia que o aumento da credibilidade na educação pública deve trazer impactos na preferência dos pais na hora de decidir o destino escolar de seus filhos: “essa preocupação da SEME em ter um atendimento de qualidade já vem de algum tempo, nossos profissionais participam de cursos anualmente, há uma equipe que faz um acompanhamento dos professores, cuidadores e mediadores, então hoje nossas unidades estão deixando de ser a segunda opção para as famílias”, disse Dourado.