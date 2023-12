Acre está fora da nova onda de calor que atinge 16 estados

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo provocada por uma nova onda de calor que atingirá todas as regiões do Brasil até domingo. O alerta atinge ao menos 16 estados, de Norte a Sul, e promete não dar trégua em 3.352 municípios até domingo, segundo a previsão.

O motivo, de acordo com meteorologistas do Climatempo, é um sistema de alta pressão atmosférica que começa a se intensificar sobre o interior do Brasil. O fenômeno, além de elevar as temperaturas, reduz a umidade, a nebulosidade e as condições de chuva, sobretudo para as regiões Sudeste, Centro-Oeste e em parte do Sul.

Os estados afetados são Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. A expectativa é que as temperaturas subam até 5 °C acima da média.

Se não tem onda de calor, o Acre, segundo os especialistas, pode sofrer com pancadas de chuvas que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e trovoadas.

Com informações do jornal O Globo