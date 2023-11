Ramon pode trazer título inédito ao fisiculturismo brasileiro

Neste fim de semana, acontece o maior campeonato de fisiculturismo do mundo – Mr. Olympia 2023. No Brasil, a expectativa é alta, com chances de uma vitória inédita para o país.

A mesma expectativa envolve os acreanos adeptos e simpatizantes da atividade esportiva, no estado, que tem ganhado destaque no fisiculturismo, não apenas por meio de Ramon Dino, um dos favoritos do evento.

Na semana passada, o também acreano Everson Costta, de 30 anos, natural da cidade de Plácido de Castro, interior do estado, conquistou o título do Mr. Olympia Brasil na categoria Classic Physique Pro.

E neste fim de semana, o acreano conhecido como Ramon Dino pode ganhar o Mr. Olympia na categoria Classic Physique. Para vencer, Ramon deve enfrentar outros fortes concorrentes, com destaque para o canadense Chris Bumstead, o Cbum, atual tetracampeão.

Ramon Dino nasceu em Rio Branco em 1995 e descreve uma infância marcada pela simplicidade, segundo reportagem da Folha Press.

Em podcasts e vídeos do YouTube, ele conta que seus pais deixavam de comer em alguns momentos, para ele e seus irmãos não passarem fome. Apesar disso, o atleta costuma descrever com alegria seus momentos de infância.

Na adolescência, Ramon iniciou na calistenia por ser uma atividade física não muito cara, em que os exercícios usam apenas o peso corporal. Logo ele começou a desenvolver músculos e chamar atenção. Em 2017, aos 22 anos, competiu pela primeira vez no fisiculturismo.

Sem um patrocinador no início, Dino conciliava a rotina de treinos com o trabalho como autônomo. Amigos e parentes também o ajudavam. O atleta contou que não tinha dinheiro para comer a quantidade de proteína necessária para desenvolver seus músculos.

Em 2020, Ramon foi convidado para morar na Mansão Maromba, do influenciador Toguro. Lá, ele e outros jovens criavam conteúdo e contavam com a monetização do YouTube. Com a visibilidade do canal, o atleta conseguiu seus primeiros patrocinadores e alavancou sua carreira.

O fisiculturista esperava crescer os músculos dos braços e das pernas, mas também desenvolveu seu coração. Durante sua estadia na Mansão, conheceu Vitória Viana, sua atual esposa. O casal tem dois filhos: Ravi, de 2 anos, e Clara, de 6 meses.

O atleta vai para sua terceira participação no Mr. Olympia. Em sua estreia em 2021, ele já alcançou o quinto lugar. No ano seguinte, superou competidores veteranos e alçou o segundo lugar — perdeu, justamente, para Cbum. Especialistas do esporte apontaram que o brasileiro apresenta um físico no mesmo nível ou até mesmo superior ao de Bumstead, com destaque para seu antebraço. Porém, a rotina de poses e coreografia no palco são seus pontos fracos e o afastaram do top 1.

Para a edição deste ano, Ramon optou pela discrição nas redes sociais e evitou postar fotos de seu corpo. Alguns acreditam que, por baixo das roupas largas, o atleta esconde o físico de um campeão.

