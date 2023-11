Peruano é preso com cocaína escondida em malas com fundo falso no município de Assis Brasil

Uma equipe de policiais federais prendeu na tarde dessa quinta-feira, 2, em flagrante delito, um peruano no posto de controle migratório da Polícia Federal em Assis Brasil/AC, município fronteiriço com o Peru. Com o homem, foram encontrados 1,3 kg de pasta base de cocaína que estavam escondidos nas laterais e no fundo de duas malas que estavam em posse do estrangeiro.

O homem tinha uma passagem área comprada com destino a Munique (Alemanha), o que, somado ao peso incomum da mala, chamou a atenção dos policiais.

Após minuciosa análise das malas, o entorpecente foi encontrado e o homem foi conduzido até à Delegacia de Polícia Federal em Epitaciolândia, para a adoção das medidas de polícia judiciária cabíveis.

A Polícia Federal vem enrijecendo a repressão ao tráfico internacional de drogas nas áreas fronteiriças, que são pontos sensíveis de entrada de drogas provenientes de países vizinhos.