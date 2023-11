PM recupera moto e impede homicídio em Cruzeiro do Sul

Durante a Operação Estágio Supervisionado do Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar na noite desta quinta-feira (02.11), os Alunos Sargentos recuperaram uma motocicleta Honda/CG-160 de cor vermelha e resgataram um indivíduo de tentativa de homicídio em Cruzeiro do Sul.

Por volta das 23h, enquanto realizavam o policiamento ostensivo no Bairro Cumarú a equipe policial visualizou uma motocicleta Honda/CG-160 de cor vermelha dentro de uma área mata. Quando os policiais militares verificaram a procedência do veículo foi constatado que a motocicleta havia sido furtada durante o período da tarde desta quinta-feira.

O bem foi restituído ao proprietário após contato.

Outra ação de destaque ocorreu na madrugada desta sexta-feira (03.11), quando uma das patrulhas da Operação recebeu uma denuncia anônima informando que quatro indivíduos haviam levado um outro cidadão amarrado para uma área de mata na região do Trapiche da Lagoa. Diante da informação, as patrulhas foram deslocadas para região e quando membros da organização criminosa perceberam a aproximação dos militares empreenderam fuga abandonando o indivíduo capturado. Quando o policiais militares resgataram a vítima, acionaram o SAMU para atendimento pré -hospitalar que foi encaminhado à UPA para melhor avaliação.

O Coordenador do Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar em Cruzeiro do Sul, Capitão PM Daniel Santos, destaca as ações positivas dos alunos devido a aplicação dos conhecimentos que vem adquirindo durante as instruções. Ressaltando que as demais equipes na cidade intensificaram o policiamento ostensivo preventivo permitindo a tranquilidade pública da noite dessa quinta-feira.

Por Ascom/PMAC