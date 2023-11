Polícia Militar desarticula ponto de venda de drogas em Rio Branco e apreende arma de fogo adaptada

Equipes de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam/Bope) da Polícia Militar do Acre (PMAC) desarticularam na noite desta sexta-feira, 17, um ponto de venda de drogas em Rio Branco e apreenderam uma arma de fogo adaptada. O fato ocorreu no Bairro Habitasa, onde um homem foi preso e uma adolescente apreendida.

Durante patrulhamento, os militares visualizaram dois cidadãos que ao notarem a presença policial tentaram se evadir do local. As equipes conseguiram realizar o acompanhamento e proceder as abordagens, sendo com eles encontrado uma mochila com 90 trouxinhas de cocaína, várias embalagens de maconha, balança de precisão, dinheiro e uma pistola air soft adaptada para calibre 22.

A dupla foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as medidas pertinentes a situação.

Ascom/PMAC