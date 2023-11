Em Sena Madureira, Bombeiros resgatam corpo de um homem desaparecido no Rio Iaco

Na manhã deste Sábado, (18), um homem identificado por Maurisan Santana de Lima, de 42 anos, morreu vítima de afogamento no Porto da feira velha, em Sena Madureira.

Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, a vítima se banhava nas águas do rio Iaco, quando veio a desaparecer embaixo de uma balsa que fica atracada na localidade, não sendo mais visto.

Uma equipe de mergulhadores do 6° BEPCIF se deslocou até o porto e localizou o corpo da vítima, realizou o resgate, ele residia no bairro Eugênio Areal.

A equipe do corpo de bombeiros acionou a Policia Civil e entregou o corpo da vítima para os devidos procedimentos legais.