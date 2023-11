Mulher é agredida com socos, chutes e ferida a golpes de faca em Rio Branco

Por Davi Sahid

A jovem Carolina Silva dos Santos, 21 anos, foi agredida com socos, chutes e ferida a golpes de faca na tarde desta quinta-feira, 16, as margens do Rio Acre, no bairro Cidade Nova no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Carolina estava observando o Rio Acre, quando uma pessoa não identificada a abordou e começou agredir a vítima com vários socos e chutes que fraturou o nariz da vítima, não satisfeito com as agressões, o autor do crime, em posse de uma faca ainda desferiu três golpes que atingiram Carolina no peito, braço e na mão. Mesmo ferida Carolina ainda conseguiu chegar até a praça da Juventude situada na rua Uirapuru no bairro Cidade Nova e pediu ajuda a populares. O criminoso fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, uma ambulância do suporte avançado foi enviada, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos a Carolina e em seguida a encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local, fizeram patrulhamento na região em busca de prender o autor do crime, mas ele não foi encontrado.

O caso inicialmente segue sob investigação do Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará a disposição da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).