Polícia Civil fecha laboratório de drogas e prende traficante

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (DENARC), realizou uma operação que resultou no fechamento de um laboratório de drogas localizado no bairro Eldorado, em Rio Branco. Além disso, dois indivíduos foram detidos em flagrante, suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas.

A ação ocorreu durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, quando os agentes da Denarc conseguiram localizar e apreender substâncias entorpecentes, balanças de precisão e uma significativa quantidade de materiais utilizados no preparo e embalo do entorpecente.

A residência, alvo da operação apresentava cômodos adaptados especificamente para o processamento das substâncias ilícitas. Segundo as autoridades, o local funcionava como um verdadeiro centro de produção, de onde a droga era posteriormente distribuída para outros traficantes, que tinham o papel de comercializar o entorpecente.

“A desarticulação de organizações criminosas dedicadas ao tráfico de drogas, contribui para a segurança e o bem-estar da população. As investigações continuam para identificar possíveis conexões e outros envolvidos nesse esquema criminoso”, informou o delegado titular da Denarc, Getúlio Monteiro.

Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Repressão ao Narcotráfico, onde serão tomadas as medidas legais cabíveis.

Por Ascom/PCAC