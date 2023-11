Ministério das Comunicações autoriza ampliação do sinal digital em Rio Branco

O Ministério das Comunicações autorizou nesta última semana de novembro o serviço de Retransmissão de Televisão (RTV) em três novos municípios brasileiros. As portarias foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU).

“Levar o sinal de TV Digital ao lares dos brasileiros se faz necessário, pois graças a ele é possível ofertar uma programação com mais variedades. Assim, todos os telespectadores têm garantido acesso à informação de qualidade”, afirmou o secretário de Comunicação Social Eletrônica do MCom, Wilson Wellisch.

Mais de 400 mil habitantes dos municípios de Bom Jesus das Selvas (BA), Ipameri (GO) e Rio Branco serão beneficiados com a qualidade da programação. A partir da publicação das portarias, as entidades devem obter a autorização de uso de radiofrequência junto à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e solicitar o licenciamento da estação.