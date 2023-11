Lula vai aproveitar a COP28 para tentar fechar acordo entre Mercosul e UE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai aproveitar a sua participação na COP28 para tentar fechar um pacto político pela aprovação do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia (UE).

Lula vai se reunir com líderes europeus, entre eles a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen; o presidente da França, Emmanuel Macron; e o primeiro-ministro Pedro Sanchez, da Espanha – país que ocupa a presidência rotativa da União Europeia até o fim deste ano.

Durante todas essas reuniões, o presidente brasileiro vai tentar alinhar os últimos detalhes para concluir as negociações políticas que poderão permitir a aprovação do tratado de livre comércio.

Lula vem insistindo que a negociação agora é política e deve ser fechada pelos principais líderes dos dois blocos econômicos.

O governo brasileiro gostaria de avançar com o acordo antes da posse do presidente eleito argentino, Javier Milei, que fez duras declarações contra o Mercosul durante sua campanha. Sua posse está marcada para o dia 10 de dezembro.

Mas, mesma que consiga avançar na parte política, o acordo entre Mercosul e União Europeia só entraria em vigor depois de ratificado pelos parlamentos de todos os 27 países da União Europeia e pelos quatro do Mercosul.

Existem muitas dificuldades para isso, inclusive dentro de países protecionistas, como a França – cuja Assembleia Nacional já chegou a aprovar uma moção contra o acordo.

Guerra Israel x Hamas

Lula vai aproveitar a viagem aos Emirados Árabes para tratar também de outros assuntos geopolíticos, especialmente a guerra entre Israel e Hamas.

Ele terá uma reunião sobre o tema com o presidente israelense Isaac Herzog. Lula vai insistir na ideia de uma solução diplomática para o conflito e pedirá ajuda para a liberação de mais brasileiros que ainda estão na Faixa de Gaza.

Além de Herzog, Lula também deverá tratar do assunto com o secretário-geral da ONU, António Guterres – com quem vai discutir ainda a ideia de reformas no sistema de governança global.