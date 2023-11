Governo divulga alteração em convocação para teste físico do concurso da PM

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC), divulgou na edição do Diário Oficial desta quinta-feira, 30, alteração na convocação para o teste de aptidão física do concurso público para provimento de vagas de aluno oficial combatente e segundo-tenente estagiário de saúde da PMAC, conforme o Edital n.º 001 Sead/PMAC, de 25 de maio de 2023.

As alterações retificam o local de execução do teste de aptidão física de alguns candidatos, permanecendo inalterados os demais detalhes. Confira o edital retificado: Edital nº 016 – PMAC – Convocação para a prova de aptidão física – 29-11-2023.pdf

O teste de aptidão física dos candidatos de Cruzeiro do Sul será realizado na Vila Olímpica, localizada na Estrada do Aeroporto, km 10 – São Cristóvão. A ordem segue a lista de aprovados na redação, de acordo com cargo, número de inscrição, nome do candidato, data e horário.

Para os candidatos de Rio Branco, o teste de aptidão física será no Campus Universitário da Universidade Federal do Acre (Ufac), localizado na rodovia BR-364, km 4, Distrito Industrial.

O candidato deverá comparecer ao teste munido de carteira de identidade original, trajes apropriados (calção de ginástica, tênis, camiseta e sunga de banho ou maiô) e atestado médico digitado, com data não superior a 30 dias de antecedência em relação ao primeiro dia de realização do teste físico, nominal ao candidato, devidamente assinado e carimbado pelo médico, constando visivelmente seu número do registro no Conselho Regional de Medicina, certificando que o candidato está apto para realizar o teste.

O modelo de atestado médico exigido encontra-se no anexo 1 do edital de convocação, assim como demais detalhes.

Para obter mais informações referentes a esse concurso público, o candidato poderá entrar em contato com a organização do certame, por meio do telefone 0800 283 4628, ou do e-mail [email protected]