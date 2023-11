Unicamp aprova título de Doutor Honoris Causa ao grupo de rap Racionais MC’s

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em São Paulo, aprovou a concessão do título de Doutor Honoris Causa ao grupo paulista de rap Racionais MC’s. Mano Brown, Ice Blue, Edi Rock e KL Jay, os cinco rappers, foram reconhecidos como “intelectuais públicos que dialogam com o pensamento social brasileiro”.

A honraria foi aprovada pelo Conselho Universitário da universidade na última terça-feira (28). Os conselheiros ressaltaram a atuação política do grupo no combate ao racismo e às violências sociais existentes no país por meio da crítica social incluída em sua produção.

Em mais de 50 anos, 31 pessoas receberam o título — todas brancas. Com a concessão, os cinco membros dos Racionais tornam-se os primeiros intelectuais negros e os primeiros músicos a serem contemplados.

No começo do mês, a Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) concedeu o mesmo título a Mano Brown.

A Boogie Naipe, produtora do grupo, classificou o ganho do título da Unicamp como um marco para 2023, ano em que o Hip Hop completa 50 anos.

“São 35 anos de carreira, com obras históricas e atemporais que denunciam a estrutura desigual da nossa sociedade. Cada vez mais essas obras têm ganhado forças dentro de ambientes de formações escolares, potencializando a construção de um repertório amplo sobre a história do nosso país e possibilitando que esses ambientes se tornem cada vez mais plurais e democráticos”.

O título de Doutor Honoris Causa é a distinção máxima prevista no estatuto da Unicamp, concedido a pessoas que tenham contribuído, de maneira notável, para o progresso das ciências, das letras ou das artes e que tenham beneficiado a humanidade ou tenham prestado relevantes serviços à universidade.

Durante a sessão, o reitor da Unicamp, Antonio José Meirelles, afirmou que a concessão da honraria aos Racionais alinha-se aos objetivos do título, contemplando “saberes externos à universidade que dialogam com um período do país e da universidade”.

Em 2018, a Unicamp incluiu as letras do álbum ‘Sobrevivendo no Inferno’, segundo trabalho de estúdio lançado pelo grupo, na lista de leitura obrigatória para o vestibular. Foi a primeira vez que um disco de música entrou na lista de obras da prova.

Os Racionais

Considerado um percursor do movimento Hip-Hop e o principal grupo de rap do Brasil, o Racionais MC’s foi criado em 1988, quando a dupla Mano Brown e Ice Blue, jovens da periferia da zona sul de São Paulo, se uniu aos bboys Edi Rock e KL Jay, da periferia da zona norte paulista.

Desde então, o grupo já lançou quatro álbuns e dois EPs, com músicas que têm como principal temática a vivência periférica.