Naiara Azevedo diz à polícia que é ameaçada há 4 meses pelo ex-marido e teme pela vida

Durante depoimento à polícia civil de Goiás, a cantora Naiara Azevedo relatou episódios de ameaças e agressão sofridas pelo ex-marido e revelou que não tem acesso aos bens materiais conquistado durante sua carreira. A CNN teve acesso ao conteúdo da fala da artista às autoridades.

A sertaneja prestou queixa à Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher (Deaem) na madrugada desta quinta-feira (30). A cantora pediu medidas protetivas de urgência contra o ex-marido Raphael Alves Cabral e o irmão dele.

À polícia, a cantora contou que é ameaçada pelo “ex” há cerca de quatro meses, desde julho de 2023, quando ocorreu um episódio de violência física. Na época, Raphael disse que acabaria com a carreira e com a vida da artista.

Ela ainda disse que, frequentemente, o ex-marido a chamava de “louca”. Os problemas no relacionamento teriam levado os dois a realizar tratamentos psiquiátricos.

A ida à delegacia foi motivada por um desentendimento com Raphael e o irmão dele nesta quarta-feira (29). A briga teria iniciado, segundo ela, porque os irmãos impediram que a cantora transportasse ao local de seu próximo show alguns equipamentos de palco que seriam de propriedade conjunta da artista e da família do ex-marido.

Os objetos teriam sido trancados em um galpão ao qual ela não tem acesso.

Naiara Azevedo se relacionou com Raphael Cabral por quase dez anos, cinco deles casados. O ex-casal se divorciou em meados de 2021. Desde então, a artista tenta separar seu patrimônio do ex-marido, porém, ainda não foi feita a partilha de bens.

A CNN entrou em contato contato com Raphael e seu irmão, denunciados pela artista, e foi informada que os empresários não foram intimados e não possuem conhecimento sobre aos fatos. A defesa deve se posicionar após apurar o teor do relato de Naiara.

Abuso financeiro

Naiara afirma que descobriu que vários de seus bens, como casas, fazenda e veículos de luxo, que teriam sido adquiridos com o dinheiro da cantora, não estão registrados em seu nome, mas no nome do ex-marido e familiares.

A sertaneja conta que foi pressionada por Raphael a assinar uma procuração que dava à ex-sogra, já falecida, poder sobre todos os seus bens.

Em depoimento à Polícia Civil de Goiás, Naiara Azevedo relatou que tem medo de ser morta, porque o ex-marido fez um seguro de vida de valor muito alto para ela, no qual Raphael seria o beneficiário.

Naiara também teme que suas roupas e objetos pessoais sejam roubados, já que o ex-marido e o ex-cunhado teriam acesso à casa onde ficam guardados todos os aparatos usados nos shows, além de móveis e eletrônicos.

A advogada da cantora solicitou ao advogado de Raphael que seu cliente prestasse contas sobre as finanças referentes aos shows que aconteceria nesse final de semana, mas ainda não teve retorno.

Ainda de acordo com a versão da artista, há alguns dias, a advogada de Naiara Azevedo vem solicitando que Raphael preste contas e informe sobre valores e contas bancárias, já que Naiara não tem acesso a essas informações.

Sociedade do ex-casal

A cantora e o empresário continuaram sócios em equipamentos utilizados pela cantora nos shows, mesmo após a separação.

No dia que antecedeu a queixa, a carreta usada nos shows estava sendo preparada, quando Naiara soube que seu ex-cunhado, Fernando Alves Cabral, determinou que fossem retirados do veículo todo o backline, o equipamento de luz, o equipamento de led, fogos de artifício e CO2 que seriam utilizados em uma apresentação.

À polícia civil, Naiara esclarece que todas essas ferramentas pertencem a ela e a alguns sócios, incluindo seu ex-marido e seu ex-cunhado.

Fernando teria trancado os equipamentos em um galpão, impedindo a utilização deles no show da cantora nesse final de semana. O ex-cunhado teria dito a Naiara que a artista teria que alugar os objetos se quisesse usá-los, mesmo ela também sendo proprietária.