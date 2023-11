Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (30/11)

A NEUROSE MODERNA

Data estelar: Lua míngua em Câncer.

Paradoxalmente, nossa humanidade parece entoar clamores ao céu para que o sofrimento diminua, mas ao mesmo tempo se apega ao seu sofrimento, porque essa é a única experiência intensa e verdadeira que tem como referência, e é normal que nos apeguemos ao que consideremos valioso enquanto nos desapegamos facilmente do que não valorizamos.

Se há apego ao sofrimento, mesmo que pareça o contrário por executarmos manobras para nos desvencilhar desse, é porque valorizamos o sofrimento, e porque o valorizamos nos apegamos a ele, tendo como resultado a ineficácia de nossas manobras e orações, e a consequente vitória do sofrimento, imaginando que seja o sofrimento que não nos larga enquanto a verdade é que nós não largamos do sofrimento.

Tal é a neurose moderna de nossa humanidade.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Apesar de ser de bom senso se importar mais com seu próprio olhar sobre a realidade do que com o que as pessoas pensarão e opinarão ao seu respeito, sua alma há de chegar a um ponto de equilíbrio entre as duas condições.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Ainda que você tente se assegurar de todas as formas possíveis, sempre haverá pontas soltas que se manifestarão sobre a marcha dos acontecimentos. Isso não há de se tornar motivo de preocupação. Siga em frente.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Tudo tem seu tempo, considere isso com cuidado nessa hora em que a urgência toma conta da alma, para não se precipitar a buscar resultados que seriam impossíveis acontecer de imediato. Tudo tem seu tempo, tenha isso em mente.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Para sair do lugar e a vida adquirir um tom mais emocionante, é preciso arriscar, mas sem que isso signifique uma desestabilização de seus interesses atuais. Há lugar suficiente para você fazer tudo ao mesmo tempo.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Às vezes o pensamento esclarece, noutras, o pensamento atrapalha e complica. Você não pode saber de antemão quais seriam uns e outros momentos, porque por enquanto a mente parece funcionar sem sua autorização.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Você tem seus planos e é importante que seja fiel a eles, porém, ao mesmo tempo é importante considerar que as outras pessoas também têm o plano delas, e que isso vai resultar em disputas importantes. Quem vencerá?

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Cuide para não agregar tarefas e compromissos que não sejam estritamente necessários, mas apenas para simular que o tempo está tomado pelo progresso. Descansar é imprescindível, sem importar que dia é hoje.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Quanto menos você cutucar para ver as coisas andando do seu jeito, provavelmente será mais rápido você chegar aonde pretende. Cair na tentação de ficar em cima e vigiar é bastante fácil, mas muito contraproducente.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Seria melhor que cada pessoa cuidasse do que é de sua alçada, sem dar palpites sobre o trabalho alheio, mas como as pessoas andam dispersas, o resultado é o contrário. Cuide para isso não acontecer a você.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Nem elogios nem tampouco críticas, se houver manifestações desse tipo, que entrem em você por uma orelha e que saiam pela outra sem deixar rastros. Procure se concentrar no que precisa fazer e nada além disso.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Por mais que você se desdobre em explicações, isso não significa que as pessoas entenderão tudo que você expressar. Tenha isso em mente para passar sua mensagem, mas também para se desapegar dos resultados. Aí sim.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Os temores amplificam os pensamentos angustiantes, mas você devia saber, pela própria experiência, que raramente se concretizam as profecias sinistras que acontecem nessa hora. Procure retornar à leveza, é melhor.