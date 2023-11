Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (15/11)

2026

Data estelar: Mercúrio e Vênus em quincunce com Júpiter

Enquanto continuarmos venerando religiosamente a ideologia do domínio dos mais fortes sobre os mais fracos, os quais passam a ser explorados e abusados física, moral, emocional e intelectualmente, continuaremos também agregando pressão para, inevitavelmente, acontecer uma enorme revolta popular de dimensão planetária, como nunca antes nossa humanidade testemunhou, e não falta muito para isso.

Os fortes dominantes se convencem de que quanto mais oprimem e abusam, mais passivas ficam as pessoas, porque elas não reagem de imediato aos abusos e opressões, porém, não reagir de imediato não significa que a revolta não esteja em andamento, de formas tangenciais e oblíquas, por enquanto, como sempre acontece, aguardando pelo gatilho, que ainda não sabemos qual será, só o momento de acontecer, 2026.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Você tem a força necessária para fazer acontecer muita coisa, mas o momento do mundo requer muito mais do que força individual, requer que as pessoas se unam e colaborem entre si para serem imbatíveis e avançarem.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

O momento assusta um pouco pela complexidade que apresenta, e pelos desafios que você terá de aceitar para dar conta de tudo. Melhor você não se preocupar demais, porque isso não apenas não ajuda como também atrapalha.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Sacrifícios são necessários, se você quiser seguir em frente, porque o momento é muito instável, tendo em vista que o cenário do mundo anda incerto demais e, também, porque anda sendo muito difícil decifrar o futuro.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Faça o que esteja ao seu alcance, porque logo descobrirá que a única forma de atingir os propósitos é motivar as pessoas a unirem forças, porque a força do grupo é imbatível, e sua força individual insuficiente.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Tudo indica que seja propício entrar no jogo para ganhar, e que isso represente um esforço considerável de sua parte. Não se esqueça, no entanto, de que é um jogo, e de que em todo jogo há vitórias e fracassos.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Pela mente, tudo poderia ser feito, pelos braços, só pode ser feito o que couber no orçamento e na capacidade de ação. Todos os sonhos, para serem realizados, precisam passar pelo buraco da agulha dos fatos. É inevitável.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Nem tanto para lá nem muito para cá, é preciso encontrar um ponto em comum que promova harmonia, porque de outra maneira o estado de conflito se acentuará até atingir níveis insuportáveis. Melhor evitar isso.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Só uma coisa é certa, você não pode dar sequer mais um passo sem a ajuda de certas pessoas, e isso é bastante constrangedor, porque a vontade fica em suspense até que essas pessoas se dignem a estender a mão.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Todas suas vontades são possíveis, mas tudo, também, tem um preço, o qual nem sempre é avaliado em dinheiro, há de se considerar também todos os passos concretos que você tem de dar, o tempo e esforço investidos.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Nem sempre é propício teimar para que seus desejos prevaleçam, em muitos casos as contrariedades não chegam para castigar, mas para indicar que seja melhor seguir por outro caminho. O resto é com você.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Você se encontra agora no portal que divide o passado e o futuro. Abençoe tudo que viveu até aqui e abrace com entusiasmo o futuro que só é desconhecido formalmente, porque sua mente é capaz de o sonhar e imaginar.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A vontade é uma só, mas os humores flutuam e a transformam em boa ou má vontade, e isso muda todo o cenário. Você sabe muito bem o valor de preservar a boa vontade, porque essa resolve, enquanto a outra complica.