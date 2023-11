Campeonato Brasileiro Série B 2023: veja as probabilidades de acesso e rebaixamento

O Vitória foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro com duas rodadas de antecedência e é a primeira equipe com vaga garantida na Série A. A disputa para as outras três está acirrada entre oito times.

A distância do Criciúma, vice-líder do torneio, para o Guarani, 9º colocado na tabela, é de apenas quatro pontos. Entre os dois times, que se enfrentam nesta terça-feira (15), estão: Juventude, Atlético-GO, Sport, Vila Nova, Novorizontino e Mirassol.

As equipes a partir do 10º lugar não têm mais chances de subir para a elite do futebol brasileiro.

Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, que trabalha com as probabilidades do futebol, o Criciúma é a equipe com a maiores chances de conseguir o acesso, com 82,5%. O guarani é o que tem a menor porcentagem: 4,6%.

Na parte de baixo da tabela, duas equipes já estão rebaixadas para a Série C: ABC, o lanterna, e Londrina, vice-lanterna. Outros cinco times ainda têm chances de cair e brigam para fugir das outras duas posições no Z4: Sampaio Corrêa, Chapecoense, Tombense, Ponte Preta e Ituano.

Probabilidades de acesso para a Série A

•Criciúma – 82,5%

•Juventude – 74,5%

•Atlético-GO – 65,1%

•Sport – 41,5%

•Vila Nova – 18,7%

•Novorizontino – 6,9%

•Mirassol – 6,2%

•Guarani – 4,6%

Probabilidades de rebaixamento para a Série C

•Sampaio Corrêa – 81,7%

•Chapecoense – 64,6%

•Tombense – 29,9%

•Ponte Preta – 22,7%

•Ituano – 1,1%