Durante Operação Hórus, adolescente é presa com 5 quilos de drogas no Acre

A Secretaria de Segurança, por meio do Grupo Especial de Operações em Fronteira (GEFRON), realizou a Operação Hórus do programa Guardiões da Fronteira, que resultou na apreensão de entorpecentes em um táxi proveniente do município de Brasiléia, na manhã dessa quarta-feira, dia 15.

Durante a abordagem, foram encontrados diversos invólucros contendo maconha e cloridrato de cocaína, totalizando três quilos e dois quilos, respectivamente. A adolescente L.V.G.F, de 15 anos e moradora do Bairro Santa Cecília, em Rio Branco, estava com a mochila que continha as substâncias ilícitas. Ela relatou aos operadores de segurança que foi designada para buscar a droga na Bolívia, mas não revelou quem a designou nem o valor do pagamento.

Após os procedimentos necessários, a adolescente e as drogas foram encaminhadas à delegacia para as medidas cabíveis.

Fonte: Gefron/Acre