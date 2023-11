Flamengo: Gabigol “ignora” Mundial de Zico e causa polêmica nas redes sociais

A repercussão ruim se deu pela foto que o atacante publicou, ao lado de Zico, um dos maiores ídolos da história do clube. Os dois estão sentados em tronos, Zico como rei e Gabigol ao lado dele. No entanto, Gabriel tem duas taças da Libertadores no colo, enquanto Zico tinha somente uma.

A imagem, de acordo com alguns torcedores, passa a impressão de uma comparação entre os dois, e que Gabigol é maior que Zico. Em um momento no qual o atacante não vive grande fase na equipe carioca, a torcida do Flamengo não ficou feliz com a publicação e criticou o atacante nos comentários.

“Faltou colocar no colo do Zico a taça de campeão mundial”, escreveu um internauta.

“Gabigol está achando que é maior que o Zico? Acorda pra vida, moleque”, publicou outro.

Sem marcar gols há quase três meses, Gabriel vive um dos seus piores momentos com a camisa do Flamengo. Ultimamente, o jogador, que era titular absoluto no Rubro-Negro, tem ficado no banco. Com 57 pontos, o clube carioca é o sexto colocado na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro.