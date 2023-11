Felipão recusa oferta de seleção para seguir treinando o Atlético-MG; saiba qual

Diretor de futebol do Atlético-MG, Rodrigo Caetano revelou que o técnico Felipão teve uma oferta para deixar o clube alvinegro. A proposta era para comandar a Seleção Paraguaia e aconteceu no momento em que o treinador vivia momento ruim à frente do Galo.

“O Felipão fez a opção de sair de diretor técnico para assumir o Galo. Não fez a opção para voltar a ser técnico. Ele poderia ter ido para qualquer outra equipe. Ele teve convite para Seleção do Paraguai quando estava no Galo e poderia, em meio a tantas críticas, ter assumido a Seleção do Paraguai, mas fez a opção de permanecer aqui. Certamente cobraria mais lá. Ele não está técnico do Galo. Ele abdicou de uma outra postura para atender o nosso chamado”, disse Caetano em entrevista ao canal Bica Galo.

A Seleção Paraguaia trocou de treinador em setembro. O argentino Guillermo Barros Schelotto foi demitido e substituído por Daniel Garnero. O novo treinador foi anunciado em 21 de setembro. Felipão teve começo ruim pelo Atlético-MG. Foram nove jogos seguidos sem vitória em seu início no Galo.

Depois disso, o Alvinegro se ajustou na temporada e faz boa campanha sob comando do treinador gaúcho.

Com Felipão, o Atlético é o líder do returno do Campeonato Brasileiro e tem a melhor defesa da competição. A três rodadas do fim da competição, o Galo tem chance de ser campeão nacional.

O Alvinegro tem 60 pontos e ocupa a quarta posição, com três pontos a menos que Palmeiras e Flamengo, líderes do torneio. Nesta quarta-feira (29), às 19h30, o Galo tem confronto direto contra o Flamengo. A partida será realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro.