Denúncia de maus tratos e morte de cachorro Pug vira alvo de inquérito do MP do Acre

O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) resolveu instaurar um inquérito civil para apurar a morte de cachorro que teria sido esquecido em um veículo na cidade de Rio Branco. O documento foi publicado na edição do Diário Eletrônico de segunda-feira, 20.

Segundo a promotoria, chegou ao órgão controlador informações sobre possível denúncia de maus tratos a um cachorro da raça Pug, que estava aos cuidados do estabelecimento comercial denominado Pretioca Pets Creche para Cães, localizado na Rua José Bispo, Bairro Raimundo Melo.

O promotor Alekine Lopes dos Santos citou que o animal doméstico foi esquecido no carro, em uma caixa de transporte pela empresa contratada, o que culminou com a morte do animal.

Devido à gravidade do assunto, o MP abriu o inquérito tendo em vista que a necessidade de colher mais informações.“Visando apurar os fatos supramencionados. Juntem-se os documentos existentes nesta Promotoria de Justiça que tratem do referido tema, para anexação ao presente procedimento”, diz o procedimento.