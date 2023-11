População do Calafate reclama que está há mais de 2 meses sem ponto de ônibus

Usuários do transporte coletivo de uma das paradas de ônibus no Bairro Calafate procuraram o ac24horas para denunciar a prefeitura de Rio Branco. Conforme os moradores, há mais de dois meses, o município tirou a parada com a justificativa de construir uma nova, mas até o momento nada foi feito.

A situação dos usuários ficou ainda mais desconfortável nas últimas semanas com a onda excessiva de calor, já que quem precisa “pegar” o ônibus neste ponto fica exposto ao sol.

“Tem mais de dois meses que a prefeitura tirou a parada de ônibus aqui da minha rua, e até hoje não veio ninguém colocar. Devido esse problema, a gente tem ficado no sol, na chuva. São estudantes e pessoas, muitos idosos, que vão para o trabalho. Tiraram a cobertura e o banco, ficaram de retornar e até a agora nada”, afirma Ana Rosa, moradora da região.

A reportagem procurou a prefeitura, que se manifestou por meio da RBTrans. Conforme Clendes Vilas Boas, diretor de trânsito da autarquia, o problema será resolvido e colocou a culpa no vandalismo pela demora da instalação de uma nova parada de ônibus no local. “Vou resolver ainda essa semana. Já colocamos as colunas de alvenaria e a partir de quarta-feira vamos priorizar a situação neste local. Ocorre que a demanda é grande devido à destruição de muitas paradas, pelo tempo de uso e também pelo vandalismo que destrói o patrimônio público”, explica.