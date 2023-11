Queda de árvores representa o maior número de ocorrências registradas após chuva na Capital

Conforme a Defesa Civil de Rio Branco, a forte chuva nesta segunda-feira, 20, na capital acreana, foi de 35,4 mm, sendo a maior registrada neste mês de novembro.

Como foi acompanhada de ventos fortes em parte da cidade, foram registradas diversas ocorrências, principalmente, queda de árvores que caíram sobre carros, casas e muros.

Até a madrugada, a Defesa Civil ainda socorria moradores de diversos bairros. Há registros de uma árvore que caiu sob uma casa no Centro da capital acreana e outra queda que destruiu parte de um muro na região do bairro Volta Seca.

A contabilização até a meia-noite era de pelo menos 15 ocorrências atendidas.

A chuva também provocou a subida do nível do Rio Acre. Na medição desta terça-feira, 21, o manancial alcança a cota de 1,80 m, representando 26 centímetros a mais em comparação as últimas 24 horas.