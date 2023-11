Criminoso é ferido com um tiro após assaltar uma pessoa em via pública em Rio Branco

Por Davi Sahid

O criminoso Y.L.S.S de 17 anos, foi ferido com um tiro e o seu comparsa também de 17 anos, foi apreendido na noite deste sábado, 18, durante um assalto a uma pessoa em via pública na Avenida Ceará em frente a uma loja no bairro Cerâmica em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, a vítima havia saído do trabalho e enquanto caminhava em via pública, foi abordado pelos dois bandidos que em posse de uma arma de fogo anunciaram o assalto. Um Policial que estava passando no local percebeu toda a situação, reagiu após um dos criminosos efetuar um tiro de escopeta calibre 28, e atingiu um tiro na virilha de Y.L.S.S de 17 anos. Os dois bandidos se renderam e o Policial apreendeu a arma de fogo.

A Polícia Militar esteve no local e deu apoio na ocorrência. A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos ao assaltante e o encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Após 1h30min no hospital, Y.L.S.S de 17 anos, recebeu alta médica e foi encaminhado juntamente com seu comparsa à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os devidos procedimentos.

O caso será investigado pela Polícia Civil.