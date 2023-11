Homem de 28 anos é ferido a golpes de faca e vai parar em estado grave no PS

Por Davi Sahid

Antônio Gustavo da Costa Oliveira, de 28 anos, vulgo Chapa, foi ferido a golpes de faca em via pública na noite deste sábado, 18, nas proximidades da praça do bairro Volta Seca em Rio Branco.

De acordo com informações de Populares, Antônio estava na rua, quando foi abordado por um criminoso não identificado que posse de uma faca desferiu duas perfurações no peito e uma no olho de Antônio. Mesmo ferido a vítima ainda conseguiu correr até a rua Lei Áurea e pediu ajuda a um conhecido. Antônio entrou na casa e caiu em cima do sofá sagrando muito.

A ambulância do Serviço de Atendimento Movelnde Urgência (SAMU) foi acionada, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Antônio ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

A Polícia Militar esteve no local e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prender o autor do crime, mas ele não foi encontrado.

Os Policiais fizeram uma consulta no sistema e constataram que Antônio estava com um mandado de prisão em aberto.

Populares relataram a reportagem que a tentativa de homicídio contra Antônio pode está relacionado aos roubos e furtos que ele vêm cometendo na comunidade.

O caso será investigado inicialmente pelos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) depois ficará a disposição da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).