Atropelamento deixa 3 pessoas feridas na Avenida Ceará

Na tarde deste Sábado,(18), um acidente na avenida Ceará deixa três pessoas feridas, no bairro Cerâmica

Segundo informações repassadas, mãe e filha teriam estacionado o veículo para pegar um marmitex. Quando a filha identificada por Ana Beatriz, de 15 anos, aproveitou o semáforo fechado para fazer a travessia na avenida Ceará, quando um casal, trafegavam em uma motocicleta sentido centro/bairro, quanto houve o atropelamento. O casal identificado por Nilton Cardozo, de 38 anos , e sua esposa identificada por Railda.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do SAMU foi acionada e encaminhou duas ambulâncias para socorrer as vítimas, uma do Suporte Avançado e a outra do suporte básico e encaminhou até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

A adolescente teve múltiplas escoriações pelo corpo e um possível traumatismo de natura leve (TCE), porém seu estado de saúde é considerado estável. Já Railda, que estava na garupa da moto , teve algumas escoriações na perna e no braço, já o condutor da motocicleta Nilton Cardozo, teve escoriações nos membros inferiores e superiores e com muita dor torácica, teve um traumatismo craniano encefálico leve(TCE), porém seu estado de saúde pode se agravar.

Todos foram entregues ao Setor de Traumatologia para maior avaliação.

O Policiamento de Trânsito

(BPTRAN) foi acionado, esteve no local , isolaram a área para os trabalhos de perícia.