Barbeiro é encontrado ensanguentado dentro de barbearia em Rio Branco

A ocorrência aconteceu na tarde deste Sábado, (18), na rua A, no bairro João Eduardo, baixada da Sobral.

O barbeiro identificado por Thiago da Silva, de 38 anos, foi encontrado dentro de sua barbearia, todo ensanguentado, segundo informações de sua esposa, ela estava esperando Thiago para o almoço, como fazia todos os dias, mas como ele não apareceu para almoçar, a esposa foi até o local para saber o que tinha acontecido e quando chegou na barbearia estava trancada e ao olhar pelo vidro da porta, ela viu o marido caido no chão todo ensanguentado, e acionou a Policia Militar.

A Viatura do Suporte Avançado do SAMU (01) foi acionada para socorrer a vítima e ao chegarem no local fizeram os primeiros atendimentos e encaminhou até Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Thiago foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com duas perfurações no pescoço e com os pulsos cortados , seu estado de saúde é considerado estável, porém pode se agravar.

A Polícia Militar permaneceu no local para colher mais informações sobre o ocorrido, e acionaram a Equipe da Polícia Civil, por meio de agentes da delegacia de homicídios e proteção à pessoa (DHPP), onde será feito uma investigação para saber de fato o que aconteceu na barbearia.