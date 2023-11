Abandono de quartel da PM em Brasileia compromete combate à violência na regional

As condições de 5º Batalhão da Polícia Militar do Acre, localizado em Brasileia, tem comprometido as condições de trabalho dos policiais e prejudicado o combate ao crime na região.

Conforme as denúncias que chegaram até a redação, os problemas vão desde a falta de energia, água para beber, banheiros sem condições de uso. A informação é que até vela, os policiais tiveram que levar por conta da completa escuridão.

De acordo com denunciantes, que preferem não ser identificados por medo de represálias, tanto o comandante do 5º Batalhão, quanto o Comando-Geral da PM do Acre já tem conhecimento do assunto, mas nada foi feito até o momento.

O comandante local, Major Wallace, foi procurado, mas a reportagem não conseguiu contato para saber quais providências já foram adotadas.

Já o comando da PM em Rio Branco também foi procurado e deu uma resposta protocolar ao afirmar que “já estamos cientes da situação e que as medidas necessárias estão sendo tomadas para sanar os problemas da unidade, inclusive com empenho dos aportes necessários”.

Ocorre que, conforme o jornal O Alto Acre, foi a mesma resposta dada pela corporação há mais de um mês quando indagada sobre a situação. Até o momento, nada foi feito.