Corinthians segura a pressão e vence Grêmio em Porto Alegre

Com o gramado bastante prejudicado pela chuva, o jogo começou tenso e com polêmica. Aos seis minutos, Matheus Bidu invadiu a área gremista e sofreu um contato por trás de João Pedro. O lateral do Corinthians caiu na área, mas a arbitragem mandou seguir a jogada. No lance seguinte, Bruno Méndez fez uma falta dura em Lucas Besozzi e foi expulso após revisão do VAR, gerando muitos protestos dos corintianos. Com um homem a mais, o Grêmio pressionou e chegou a marcar com Everton Galdino, mas o gol foi anulado por impedimento de Luis Suárez.

Após suportar bem a pressão, o time de Mano Menezes chegou ao gol na primeira chance que teve. Depois de cobrança de escanteio, Lucas Veríssimo tocou de cabeça para a pequena área, onde Romero aparou e abriu o marcador. Atrás no placar, o time gaúcho manteve a pressão, mas tinha dificuldade para penetrar na área rival e só ameaçava em chutas de longa distância, defendidos com tranquilidade por Cássio. Com duas linhas de quatro, o Corinthians se defendeu bem e levou a vantagem para o intervalo.